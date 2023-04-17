Глава ЦБ Набиуллина допустила использование криптовалюты во внешних расчётах в виде эксперимента

Москва, , 16:48 — REGNUM Во внутренних расчётах криптовалюта в России не может быть использована, но во внешних это возможно в виде эксперимента, заявила 17 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Эльвира Набиуллина © Максим Блинов/РИА Новости

На встрече с фракцией «Новые люди» Набиуллина напомнила позицию ЦБ, согласно которой внутри страны криптовалюта использоваться не должна.

Однако «для внешних расчётов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима», отметила глава Банка России.

В начале января прошлого года Банк России в докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры» обосновал необходимость запрета в стране майнинга криптовалют.

По данным регулятора, распространение криптовалюты создаёт угрозы стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности. Кроме того, отмечается в докладе, криптоизация ограничивает суверенитет денежно-кредитной политики, а также способствует выводу денег за рубеж.

В сентября 2022 года заместитель главы регулятора Алексей Гузнов заявил, что ЦБ обсуждает возможность легализации внешних расчётов в криптовалюте