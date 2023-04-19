Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Племянник Джона Кеннеди будет участвовать в выборах президента США в 2024 году. О своём решении он объявил 19 апреля.

Роберт Кеннеди (младший) (сс) Gage Skidmore

О том, что адвокат Роберт Кеннеди-младший, являющийся племянником Джона Кеннеди — бывшего 35-м президентом США, подал заявку на участие в выборах президента от демократов, стало известно в начале апреля 2023 года.

Претенденту на пост главы Белого дома 69 лет. Он сын младшего брата президента Джона Кеннеди.

Известно, что Роберт Кеннеди-младший работал с группой по очистке реки Гудзон, в Совете по защите природных ресурсов, а также был соучредителем юридической фирмы по вопросам окружающей среды. О нём говорили как об активном критике действий властей США по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в выборах президента США намерены участвовать также экс-президент Дональд Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор штата Флорида Рон Десантис.

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