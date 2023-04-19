Тула, 19 апреля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. В Щекинском районе Тульской области в лесополосе обнаружили упавший беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба комитета по региональной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Уточняется, что дрон нашли 19 апреля. У него нет опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

«На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет», ― говорится в сообщении комитета в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля беспилотный летательный аппарат обнаружили на дереве в городе Ефремове Тульской области. По информации правоохранительных органов, дрон оказался гражданским и опасности не представлял.

Взрыв большой мощности прогремел 26 марта в городе Киреевске Тульской области. В ряде домов выбило стёкла. Повреждение получили не менее восьми частных домовладений, пострадали три человека. Позже в правоохранительных органах подтвердили, что причиной взрыва стал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж».