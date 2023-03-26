Киреевск, Тульская область, , 16:19 — REGNUM Взрыв большой мощности прогремел в городе Киреевске Тульской области 26 марта, сообщает SHOT. По предварительной информации, упал беспилотник.

Воронка Иван Шилов © ИА REGNUM

В ряде домов выбило стёкла. Повреждение получили не менее восьми частных домовладений.

На месте взрыва образовалась гигантская воронка.

Как передаёт ТАСС со ссылкой ЕДДС района, взрыв прозвучал в 15:19 на улице Дорожников, 29, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны. Пострадавших госпиталазировали.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.