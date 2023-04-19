Амстердам, 19 апреля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Королевство Нидерланды оказалось одним из многих западноевропейских государств, не сумевших приютить украинцев, бежавших из страны в результате вооружённого конфликта. Об этом в среду, 19 апреля, сообщило издание «МК».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Ориентируясь на данные украинского посольства, на сегодняшний день в Нидерландах зарегистрированы более 89 тысяч украинских беженцев. По меньшей мере 213 из тех, кому посчастливилось найти работу, написали обращение в организацию FairWork, решающую проблемы трудовой эксплуатации.

Отмечается, что в Нидерландах работодатели не горят желанием предоставлять украинским беженцам достойную работу, зачастую предпочитаю «кидать их на деньги». При этом беженцев, устроившихся на работу, заставляют работать по 10 часов в день при зарплате меньшей минимальной в стране.

Накануне издание The Daily Mail сообщило, что от жительниц Великобритании всё чаще поступают жалобы на украинских беженок, разрушающих семьи и уводящих чужих супругов. По словам участницы программы «Дома для Украины» Эммы Нисигаки, как минимум 17 женщин обращались к ней с жалобами на беженок с Украины.