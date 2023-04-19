Полиция с оружием пытается блокировать вход в Киево-Печерскую лавру

Киев, , 12:38 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов с оружием в руках зашли на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы заблокировать вход в обитель. Об этом 19 апреля сообщил Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На входе полицейских встретили верующие с иконами в руках, поющие пасхальный тропарь «Христос Воскресе».

«Киево-Печерская лавра. К полиции подошла правозащитница Виктория Кохановская, она объясняет полиции, почему их действия незаконны. На месте также адвокат Киево-Печерской лавры. Правозащитники пишут заявление на незаконные действия полиции. Силовики заблокировали вход в галерею Лавры», ― говорится в сообщении Союза православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

Сотрудники Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в присутствии сотрудников полиции опечатали 39-й корпус на территории Киево-Печерской лавры.

«Произошёл произвол. В присутствии полиции сломали замки и провели незаконную опечатку 39-го корпуса. Полиция не допускала представителей монастыря, вмешалась в противоправные действия заповедника, чем превысила свои полномочия», ― сказал адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман.

По его словам, поданы два заявления на действия сотрудников заповедника, а также на действия полиции, которая без всяких обоснований заблокировала корпус Лавры.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в течение последних лет продолжаются гонения на УПЦ. В Хмельницкой области деятельность церкви была запрещена решением областного совета. Также продолжаются попытки выдавить монахов из Киево-Печерской лавры. Её настоятеля митрополита Павла отправили под домашний арест, предъявив обвинения в поддержке России и провоцировании религиозной розни.

Утром 8 апреля около 200 представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) подписали требование об изъятии у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храма Александра Невского в Каменце-Подольском.

Митрополит Каменец-Подольский и Городокский, председатель Церковного суда канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Фёодор считает, что требование об изъятии у УПЦ храма Александра Невского является незаконным. Более того, всю ситуацию вокруг УПЦ он назвал позором.