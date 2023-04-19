Хартум, 19 апреля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Тенденция боевых действий в Судане идёт к снижению интенсивности и локализации. Об этом 19 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на заявление посла России в стране Андрея Черновола.

Kalou Kaka Судан

«Ситуация имеет тенденцию к снижению интенсивности боевых действий и их локализации. Это показали последние два дня: позавчера было немножко потише, вчера еще потише, теперь они [боевые действия] не распространяются на весь Хартум, идут в основном в определенных точках, которые вправо-влево смещаются, но такой масштабности уже нет», — сказал дипломат.

Черновол сообщил, что российские дипломаты в Хартуме живы и здоровы, обращений о пострадавших россиянах не поступало. Возможность эвакуации российской дипмиссии рассматривается, но, по словам дипломата, сейчас куда-то уезжать из столицы нецелесообразно. Кроме того, посол рассказал, что аэропорт в Хартуме не работает, вокруг него сохраняется один из эпицентров боевых столкновений

Посольство поддерживает связь с россиянами, находящимися сейчас в Судане, также ведётся работа над тем, чтобы переместить российских граждан в посольство, но пока передвижения небезопасны.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между суданской армией и Силами быстрого реагирования страны вспыхнули 15 апреля. Стороны обвинили друг друга в обстрелах их штабов.

Кроме того, 16 апреля вооружённые силы республики заявили, что захватили базы и штабы спецназа в семи городах республики. Армейская авиация также несколько раз обстреливала позиции суданских сил в Хартуме.