Хартум, , 12:37 — REGNUM Обстановка в столице Судана Хартуме неспокойная, но российские дипломаты находятся в безопасности. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Судане.

Хартум Christopher Michel

Утром 15 апреля СМИ сообщили, что в Хартуме происходят столкновения между армией и Силами быстрого реагирования.

«Да, ситуация неспокойная, но российские дипломаты в безопасности», — сообщили в дипмиссии.

Отмечается, что информации о том, могли ли пострадать граждане России, у посольства пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля международный аэропорт в Хартуме прекратил принимать рейсы. На внутренней территории воздушной гавани размещена бронетехника.

В марте на западе Судана в ходе столкновений в штате Западный Дарфур погибли четыре человека, десятки человек пострадали. Глава города Эль-Генейна, административной столицы штата, уточнил, что в результате столкновений между повстанческими группировками и силовиками погибли как минимум четыре человека, десятки получили ранения. Властям удалось восстановить контроль на охваченных столкновениями территориях.