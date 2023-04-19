Донецк, 19 апреля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Военный обозреватель Андрей Коц 19 апреля рассказал в колонке на РИА Новости, как и на каких направлениях, предположительно, будут наступать ВСУ в ходе весеннего контрнаступления.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинцы активничают там, где раньше сидели в глухой обороне. Штурмовые группы пехоты при поддержке бронетехники атаковали в районе Павловки и Никольского — населённых пунктов к юго-западу и юго-востоку от Угледара», — сказал военный обозреватель и добавил, что, по его мнению, именно Угледар станет одним из возможных направлений главного или вспомогательного удара ВСУ.

Коц отметил, что в случае успешного наступления под Угледаром Вооружённые силы Украины откроют себе путь к Азовскому побережью, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

По словам офицера первого армейского корпуса с позывным Клим, прорвать оборону в Запорожской области является практически невозможной задачей: «Достичь этого [вернуть себе доступ к Азовскому морю] проще со стороны Угледара, чем ломиться через все линии обороны в Запорожье».

Российский офицер также предположил, что ВСУ попытаются нанести свой главный удар в районе Артёмовска, чтобы деблокировать оставшиеся в городе гарнизонные подразделения.

«Войска перебрасывают из Славянска и Северска. Ударов может быть несколько», — заключил Клим.

Ранее сообщалось, что попытка контрнаступления ВСУ под Угледаром в ДНР с целью занять более выгодные позиции провалилась. В ходе боя, длившегося несколько часов, подразделение ВСУ потеряло три танка, несколько боевых машин пехоты и часть личного состава.