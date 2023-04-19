Вашингтон, 19 апреля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Срочной отправки на Украину зенитных ракет намерены просить власти страны у западных союзников, сообщило издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Просьба прозвучит на предстоящем заседании представителей Запада и Украины 21 апреля на базе ВВС США «Рамштайн» в Германии. По данным издания, Киев опасается, что острая нехватка зенитных ракет позволит российской армии начать массированные бомбардировки и будет требовать срочных поставок.

Приводится информация о том, что Киев всё чаще требует от НАТО средств ПВО малой дальности, но на Западе не разделяют мнения, что ВСУ для защиты территории Украины не хватает таких вооружений.

Так, один из натовский представителей сказал, что не видит проблемы в том, что Киев «лишится превосходства в воздухе», добавив: «У Украины достаточно [средств ПВО], чтобы защитить себя».

Издание The Wall Street Journal 10 апреля распространило информацию о серьёзных проблемах обеспечения ВСУ ракетами для зенитных комплексов «Бук» и С-300. Киеву США не обещают помощи ввиду исчерпанности запасов ракет. Эти сведения издание получило в результате якобы имевшей место утечки данных Пентагона.

Эта информация появилась на фоне многочисленных сообщений о планах Киева провести контрнаступление в конце апреля. Британские военные выразили мнение, что российские войска разгромят ВСУ, у которых нет поддержки с воздуха.