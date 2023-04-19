Беспилотник ВСУ пытался атаковать электростанцию под Белгородом
Белгород, 19 апреля, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Под Белгородом сбит беспилотник ВСУ, который пытался атаковать электростанцию, сообщил 19 апреля Telegram-канал SHOT.
Дрон самолётного типа сбили возле села Драгунское. Пострадавших нет.
Иван Шилов ИА REGNUM
Украинский БПЛА
«Объект уничтожили сразу после обнаружения, — говорится в сообщении. — К беспилотнику было прикреплено самодельное взрывное устройство».
По данным канала, поздно вечером 16 апреля в селе Драгунское беспилотник ВСУ атаковал ТЭС. Затем на подстанцию в Ближней Игуменке было сброшено ещё два самодельных взрывных устройства.