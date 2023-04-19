Славянск, ДНР, 19 апреля, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины предпринимают попытки усилить свою противовоздушную оборону на донецком направлении, чтобы в полном объёме защитить воздушное пространство, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ministry of Defense of Ukraine Зенитный ракетный комплекс ПВО Украины 9К37 «Бук»

«В населённых пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка отмечается увеличение наблюдательных постов ПВО, а также техники и вооружения ЗРВ (Зенитно-ракетных войск)», — написал военный эксперт в своём Telegram-канале в среду, 19 апреля.

По словам Марочко, ВСУ пытаются усилить свою противовоздушную оборону преимущественно техникой советского образца, но также наблюдаются и западные установки. При этом тактико-технические характеристики комплексов не позволят украинской стороне в полной мере обеспечить защиту своего воздушного пространства.

Ранее подполковник Вооружённых сил Великобритании Стюарт Кроуфорд в статье для издания Express написал, что подразделения украинских военных могут стать уязвимыми целями для ВС России, так как Киев испытывает дефицит ракет, необходимых для систем противовоздушной обороны.