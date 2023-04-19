Киев, 19 апреля, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Решение об отзыве своего посла из Белоруссии для консультаций принял МИД Украины после встречи в Минске белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сказано в опубликованном 18 апреля заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

В МИД Украины пояснили, что считают переговоры Лукашенко и Пушилина, состоявшиеся 18 апреля, «вопиющим недружественным актом», ответом на который стало решение об отзыве посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций.

Официальная встреча лидера Белоруссии Лукашенко и врио главы ДНР Пушилина стала первой со дня воссоединения ДНР с Россией. Президент Белоруссии предложил новому российскому региону помощь в восстановлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинское правительство одобрило проект закона о выходе страны из соглашения с Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций.