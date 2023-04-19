Вашингтон, 19 апреля, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Техническая информация, относящаяся к ядерной сфере и подлежащая экспортному контролю со стороны американских властей, находится на Запорожской АЭС. Об этом предупредило корпорацию «Росатом» министерство энергетики США, сообщил 18 апреля телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Американское ведомство предупредило Росатом в письме о том, что для российских граждан или организаций неавторизованный доступ к американским технологиям будет расцениваться как нарушение законодательства США. Подлинность письма, отправленного 17 марта текущего года, подтвердили в министерстве энергетики США.

На сегодняшний день неизвестно, по какой причине письмо было отправлено лишь сейчас и был ли получен ответ от Росатома.

Запорожская АЭС в городе Энергодаре находится под контролем российских сил с конца февраля 2022 года. Украинская армия периодически обстреливает территорию станции и жилые кварталы Энергодара с помощью тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также проводит атаки с помощью БПЛА.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал ситуацию с атаками Запорожской АЭС новой главой в истории ядерной безопасности, так как до этого ни один подобный объект в мире не подвергался целенаправленным ударам артиллерии.