В сенате США обвинили банк Credit Suisse в обслуживании счетов нацистов
Комитет сената США опубликовал информацию об обслуживании банком Credit Suisse счетов нацистов
Вашингтон, 19 апреля, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Бюджетный комитет сената Конгресса США обнародовал на своем сайте сведения, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse до 2020 года занимался обслуживанием счетов высокопоставленных нацистских чиновников.
По информации парламентариев, речь идет о 99 клиентах организации, которые были либо нацистскими чиновниками в Германии, либо являлись членами групп в Аргентине, связанных с нацистами и открывшими свои счета в указанной кредитной организации после 1945 года.
В комитете также уточнили, что два таких счета использовались лицами, осужденными Нюрнбергским трибуналом. Один из них оставался открытым до 2002 года.
Представленные данные удалось получить в ходе расследования Конгресса. В 2020 году Центр Семена Визенталя обнародовал сведения, которые говорили о том, что Credit Suisse обслуживал счета известных нацистских преступников. При этом банк дал согласие на проведение соответствующего расследования.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Национальный банк Швейцарии (НБШ) объявил о том, что крупнейший швейцарский банк UBS поглотит Credit Suisse, который столкнулся с проблемами. В связи с этим НБШ пообещал выделить UBS в качестве помощи $108 млрд для поддержки поглощения Credit Suisse.