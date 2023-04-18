Вашингтон, 19 апреля, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Бюджетный комитет сената Конгресса США обнародовал на своем сайте сведения, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse до 2020 года занимался обслуживанием счетов высокопоставленных нацистских чиновников.

Bjoertvedt Конгресс США

По информации парламентариев, речь идет о 99 клиентах организации, которые были либо нацистскими чиновниками в Германии, либо являлись членами групп в Аргентине, связанных с нацистами и открывшими свои счета в указанной кредитной организации после 1945 года.

В комитете также уточнили, что два таких счета использовались лицами, осужденными Нюрнбергским трибуналом. Один из них оставался открытым до 2002 года.

Представленные данные удалось получить в ходе расследования Конгресса. В 2020 году Центр Семена Визенталя обнародовал сведения, которые говорили о том, что Credit Suisse обслуживал счета известных нацистских преступников. При этом банк дал согласие на проведение соответствующего расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Национальный банк Швейцарии (НБШ) объявил о том, что крупнейший швейцарский банк UBS поглотит Credit Suisse, который столкнулся с проблемами. В связи с этим НБШ пообещал выделить UBS в качестве помощи $108 млрд для поддержки поглощения Credit Suisse.