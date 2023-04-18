США и ЕС стали уговаривать страны сократить продажу технологий России — СМИ
New York Times: США и ЕС решили уговорить страны уменьшить продажу технологий России
Вашингтон, 19 апреля, 2023, 00:28 — ИА Регнум. США и Евросоюз пытаются склонить некоторые страны сократить торговлю технологиями с Россией, для чего недавно направили своих представителей в эти государства, пишет газета The New York Times.
Журналисты приводят слова заместителя американского министра торговли Алана Эстевеза. Чиновник утверждает, что власти США уже смогли убедить Турцию приостановить перевалку грузов в Россию через зону свободной торговли.
Кроме того, Вашингтону якобы удалось уговорить Анкару отказать Москве и Минску в обслуживании российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля газета Financial Times написала о том, что британская компания Mykines с начала спецоперации на Украине продала в Россию электроники на общую сумму $1,2 млрд. При этом, как утверждают журналисты, отправленные в РФ товары на сумму не менее $982 млн попадают под санкции Лондона.