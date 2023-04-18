Вашингтон, 19 апреля, 2023, 00:28 — ИА Регнум. США и Евросоюз пытаются склонить некоторые страны сократить торговлю технологиями с Россией, для чего недавно направили своих представителей в эти государства, пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Журналисты приводят слова заместителя американского министра торговли Алана Эстевеза. Чиновник утверждает, что власти США уже смогли убедить Турцию приостановить перевалку грузов в Россию через зону свободной торговли.

Кроме того, Вашингтону якобы удалось уговорить Анкару отказать Москве и Минску в обслуживании российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля газета Financial Times написала о том, что британская компания Mykines с начала спецоперации на Украине продала в Россию электроники на общую сумму $1,2 млрд. При этом, как утверждают журналисты, отправленные в РФ товары на сумму не менее $982 млн попадают под санкции Лондона.