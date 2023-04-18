Киев, 18 апреля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Украинские танкисты привыкли к использованию бронетехники советского образца, и когда в их распоряжение попал немецкий танк Leopard, это закончилось аварией, сказал ИА REGNUM отставной офицер танковых войск, военный эксперт Александр Михайловский.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В соцсетях были опубликованы кадры танка Leopard 2 в раскраске вооружённых сил Польши, который получил серьёзные повреждения. У танка фактически отсутствует башня. Высказывалось предположение, что поврежденный танк либо относится к машинам, переданным ВСУ, либо использовался польскими военными при подготовке украинских танкистов.

«Картина происшествия выглядит так. На полигоне стояли два танка. Экипаж одного из них по неизвестным причинам решил дать задний ход и, что называется, не рассчитал силы», — пояснил Михайловский.

Он объяснил, что украинские танкисты привыкли использовать советские Т-64.

«Скорость заднего хода «Леопарда 2» — 31 км/ч, у Т-64 — 4 км/ч. То есть они не рассчитали. Как итог: один танк заехал на другой и буквально снял с него башню. Она была просто «вынута» из паза», — сказал Михайловский.

По оценке специалиста, в пользу этой версии свидетельствуют следы от танковых гусениц на лобовой броне пострадавшего танка.

«Официально было заявлено, что подразделения танков и пехоты ВСУ, проходящие обучение в Польше, готовятся по ускоренной программе. Здесь мы видим, к чему приводит такая спешка. Спешка очевидна: ВСУ в ускоренном порядке готовят к наступлению. Но как поведут себя наспех подготовленные экипажи на поле боя?» — отмечает Михайловский.

Пока что можно наблюдать, что неподготовленные танкисты фактически уничтожают переданную натовцами бронетехнику, указал собеседник.

В числе техники, которую украинские военные осваивают на полигонах стран НАТО, были замечены танки Leopard 2 производства Германии и польские PT-91 Twardy. И если машины производства польского ВПК осваиваются украинскими танкистами без каких-либо проблем, то бронетехника производства других стран НАТО вызывает серьёзные проблемы с эксплуатацией.

Поставляемые на Украину боевые машины пехоты Bradley прибывают без орудий, противотанковых ракет и других вооружений. Об этом свидетельствуют фотографии машин, публикуемые в сети. Фактически украинские курсанты не имеют возможности освоить вооружение своих машин на полигонах стран Запада. Все вооружения поставляются отдельно и будут устанавливаться на бронетехнику уже на украинской территории.

Серьёзные проблемы для ВСУ создаёт и поставка на Украину некачественных боеприпасов калибра 122 и 152-мм. Поскольку в США и странах НАТО орудия такого калибра не производятся, Пентагон прибегает к закупке боеприпасов в государствах Азии и Африки.

Некоторое время назад в YouTube появилось видео, как утверждается, сделанное украинским артиллеристом-наводчиком орудия 2с3 «Акация». Как сообщает автор видео, 152-мм орудие было разорвано из-за применения некачественных снарядов пакистанского производства. И подобные случаи в последнее время происходят всё чаще.

«Чем больше западной техники поступает на Украину, чем больше они получают снарядов и вооружений, тем чаще появляются свидетельства о том, что эти вооружения и техника выходят из строя. Это происходит по нескольким причинам. Первое — вооружения, которые США находят в странах третьего мира, как правило, давно не проходили техобслуживание. У танков и самоходок изношены орудия, а высокая интенсивность их использования приводит к тому, что внутри орудий стираются нарезы. Как итог — орудия клинит, они взрываются и т.д. Второе — неподготовленность экипажей и низкое качество техобслуживания бронетехники», — полагает Михайловский.

По оценке эксперта, отдельные примеры показывают, что грядущее наступление ВСУ готовится в сильной спешке. В будущем это может привести к росту потерь украинской армии из-за низкого уровня подготовки, а также к провалу плана наступательной операции.

18 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры дорожной аварии в Германии с участием американской военной техники. Столкнулись бронетранспортёр MRAP MaxxPro и новейший самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс M-SHORAD на базе БТР Stryker A1.