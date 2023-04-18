Москва, 18 апреля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. К краху движется Украина, заявил бывший премьер-министр страны (2010–2014 гг.) Николай Азаров. Уже сейчас на Украине нет никакой экономики, её жители заняты физическим выживанием.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

По словам Азарова, украинская экономика живёт за счёт кредитов, грантов и различных перечислений со стороны Запада.

«Какая экономика, если дефицит бюджета в прошлом году составил более 50 миллиардов долларов при доходах 30 миллиардов? В текущем году дефицит бюджета ещё больше», — цитирует Азарова МК.

По словам Азарова, на Украине «ещё как-то теплится сельское хозяйство», поскольку оно не так сильно пострадало в ходе спецоперации и «от действий власти на протяжении последних девяти лет». В других отраслях всё намного хуже.

Бывший премьер-министр Украины заявил, что на 70% упал объём строительства, огромно падение в металлургическом производстве, на 60% снижена экспортная выручка. Мелкий и средний бизнес пока как-то выживает, но «основные отрасли стоят».

По его оценке, внешний долг Украины составляет $120-130 млрд, причём соотношение государственного долга к ВВП больше единицы. «То есть отдать госдолг Украина не в состоянии», — сказал Азаров, добавив, что перспектив развития у страны нет, но даже если они были бы, все доходы шли бы на возврат госдолга.

Комментируя отказ Польши и ряда других стран ЕС от импорта украинского зерна, Азаров заявил, что последствия будут негативными, хотя пока доля запрещённого ввоза не так велика: общий экспорт составляет примерно 40 миллионов тонн зерновых, а запретили пока ввоз порядка трёх миллионов тонн.

Узнав о том, что Польша и Венгрия до 30 июня отказались от импорта украинского зерна, пресс-секретарь Европейской комиссии по экономическим вопросам Арианна Подеста назвала неприемлемыми односторонние действия этих стран, поскольку «торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС».

Со своей стороны польские фермеры протестовали против затоваривания рынка зерном и падения цен на него и другую сельхозпродукцию. Кроме того, они выразили опасение на тему переполненных хранилищ, в которых может не остаться места для зерна местных производителей.

В МИД России решение Польши отказаться от украинского зерна назвали показательным. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, поляки показали, чего стоит «мнимая забота западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии».