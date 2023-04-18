Москва, 18 апреля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Российские военные применили против позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артёмовске термобарическую бомбу ОДАБ-500ПМ, сообщил Telegram-канал Fighter bomber.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Это те самые, долгожданные, эффектные, объемно-детонирующие бомбы, которые не оставляют раненых и от которых нельзя спрятаться в окопе или блиндаже», — говорится в сообщении.

Кроме того, Fighter bomber отмечает, что российские военные, штурмующие город, пока не применяют универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с полуторатонной бомбой ФАБ-1500.

«Но они вскоре появятся», — отмечается в публикации.

Отмечается также, что надо доделывать новые виды оружия, которые сменят УМПК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России 17 апреля заявили, что штурмовые отряды овладели ещё двумя кварталами в Артёмовске. У ВСУ отбиты кварталы в северо-западной и центральной частях города. Поддержку действиям штурмовиков, сковывая действия противника на флангах, оказали бойцы Воздушно-десантных войск, а также оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия «Южной» группировки войск.