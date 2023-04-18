Екатеринбург, 18 апреля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали 45-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 22-летней девушки. Об этом 18 апреля сообщило издание Е1.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По информации издания, мужчина предложил подвезти девушку, она согласилась, несмотря на то, что не знала мужчину. Злоумышленник отвёз жертву в безлюдное место, раздел и связал её лосинами. На протяжении пяти часов задержанный насиловал молодую женщину. По свидетельствам потерпевшей, мужчина употреблял наркотики. После завершения издевательств мужчина всё-таки отвёз свою жертву до дома.

После инцидента потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемого задержали.

Мужчина своей вины не признаёт, утверждает, что всё произошло по взаимному согласию. Подозреваемый находится под домашним арестом, отмечается, что ранее он уже был судим и отбыл срок за убийство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в изнасиловании девушки. 21-летняя студентка одного из университетов города после отдыха в ночном клубе отправилась домой на такси. События той ночи девушка запомнила плохо, так как находилась в нетрезвом состоянии. Согласно полученным данным, 15 апреля в период с 01:20 до 05:00 неизвестный на автомобиле привёз потерпевшую на пустырь около Московского шоссе и изнасиловал её. После этого он довёз девушку до пункта взимания платы, 668-й км трассы М-11, где высадил.