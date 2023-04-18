Донецк, 18 апреля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Три килограмма взрывчатки находилось в двух сбитых над Донецком беспилотниках, сообщил 18 апреля Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В СЦКК уточнили, что сбитые силами РЭБ беспилотники самолётного типа собраны на Украине из различных иностранных комплектующих. Их начинили примерно тремя килограммами взрывчатого вещества с поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков.

Отмечается, что не допустить детонации взрывчатого вещества удалось благодаря тому, что специалисты РЭБ подавили сигнал. Подобные дроны имеют чёткое полётное задание, а некоторые из них могут оснащать системой самоликвидации.

«В одном из найденных сегодня дронов уцелел управляющий модуль, который передан специалистам МО РФ для уточнения полётного задания этой «стаи», — добавили в СЦКК.

В ДНР сообщили о поражении силами ПВО ударного беспилотника ВСУ 18 апреля в Киевском районе Донецка. Специалисты установили, что БПЛА содержал взрывчатку.

Представители СЦКК обследовали место падения дрона на наличие повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. По их данным, беспилотник повис на ветвях деревьев на пересечении улицы Челюскинцев и улицы Звягильского на территории Гладковского кладбища.