Московский городской суд отклонил жалобу журналиста WSJ Гершковича на арест по делу о шпионаже

Москва, , 14:28 — REGNUM Московский городской суд принял решение отклонить жалобу корреспондента московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже в интересах Соединённых Штатов Америки.

Эван Гершкович. Журналист vk.comevangershkovich

«Постановление суда первой инстанции об избрании Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил своё решение Мосгорсуд. Суд рассматривал дело в рамках закрытого заседания.

Корреспондент московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в городе Екатеринбурге. Согласно данным Федеральной службы безопасности, аккредитованный журналист занимался противоправной деятельностью, а именно — шпионажем в интересах правительства США.

Американские официальные лица неоднократно называли арест Гершковича неправомерным и незаконным. Государственный секретарь США Энтони Блинкен призывал российскую сторону к немедленному освобождению журналиста.