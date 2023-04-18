Москва, 18 апреля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Московский городской суд принял решение отклонить жалобу корреспондента московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже в интересах Соединённых Штатов Америки.

vk.comevangershkovich Эван Гершкович. Журналист

«Постановление суда первой инстанции об избрании Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил своё решение Мосгорсуд. Суд рассматривал дело в рамках закрытого заседания.

Корреспондент московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в городе Екатеринбурге. Согласно данным Федеральной службы безопасности, аккредитованный журналист занимался противоправной деятельностью, а именно — шпионажем в интересах правительства США.

Американские официальные лица неоднократно называли арест Гершковича неправомерным и незаконным. Государственный секретарь США Энтони Блинкен призывал российскую сторону к немедленному освобождению журналиста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что российские правоохранители задержали Гершковича с поличным. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что журналистская деятельность не могла стать причиной задержания Гершковича.