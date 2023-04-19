Москва, , 17:47 — REGNUM 17 апреля в России стартовала регистрация на предварительный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мероприятие объединит молодёжь из 15 стран (Россия, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Индия, Китай, ЮАР, Бразилия, Иран, Намибия, Пакистан).

III Международная олимпиада по финансовой безопасности Администрация Курской Области комитет информации и печати Курской Области

Участников — школьников 8–10-х классов и студентов — ждут нестандартные задания по любимым предметам, знакомство с лидерами в финансовом секторе и новые впечатления. Победители получат льготы при поступлении в вузы на бакалаврские, магистерские и аспирантские программы, а также возможность стажировки в ведущих финансовых организациях страны.

Олимпиада, проводимая в поддержку национального проекта «Образование», направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности к безопасности государства.

«С каждым годом, несмотря на текущую международную ситуацию, мы расширяем географию участников проекта — с 7 стран в пилотном 2021 году до 15 стран в нынешнем. Это говорит о том, что Олимпиада стала новым молодежным движением и эффективной платформой для подготовки профессионалов международного уровня в сфере финансовой безопасности», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Конкурсанты смогут показать свои знания по математике, информатике и обществознанию. Для студентов доступно более десятка направлений:

математика, прикладная математика и информатика;

математика и компьютерные науки;

фундаментальная информатика и информационные технологии;

информатика и вычислительная техника;

прикладная информатика;

информационная безопасность;

бизнес-информатика;

экономика;

международные отношения;

зарубежное регионоведение;

юриспруденция.

Вся актуальная информация размещена на официальном сайте Олимпиады.

Школьники и студенты приобретут бесценный опыт участия в масштабном международном проекте, считает директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, олимпиада объединяет самых разных людей, которые уверенно двигаются вперед в ногу со временем, выстраивают наше будущее.

«В условиях современной экономики наша задача — научить детей правильно оценивать финансовую ситуацию в постоянно меняющихся экономических условиях не только для ведения будущей профессиональной деятельности, но и в рамках семьи», — считает Элли Раева, директор Избердеевской средней школы, расположенной в Петровском районе Тамбовской области. Ее ученики принимают участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности не первый год.

«Финансы окружают нас повсюду, и знать базовые правила их безопасного использования жизненно необходимо каждому», — вторит ей учитель информатики средней школы № 9 чеченского села Ачхой-Мартан Иман Хамастханова.

Тематический урок по подготовке проведения олимпиады «Финансовая безопасность» МУ «Администрация Ачхой-Мартановского муниципального района»

В 2021 году через испытания Международной олимпиады по финансовой безопасности прошли 30 тысяч ребят. Годом позже число участников возросло до 40 тысяч.

Ученица ульяновской гимназии № 13 Софья Воронина стала победительницей заключительного этапа, прошедшего в образовательном центре «Сириус» в Сочи. «Я очень обрадовалась, когда получила приглашение на финальный этап олимпиады и сразу начала усиленно готовиться. Задания были сложными, как и сама тема, но от этого было только интереснее ее изучать и обсуждать. Когда на церемонии закрытия меня объявили победительницей, я очень гордилась собой и поняла, что все мои усилия не напрасны», — рассказала Софья.

Победительница Олимпиады Софья Воронина Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

В 2023 году финал пройдет 2–6 октября также в образовательном центре «Сириус» в Сочи. В программу войдут тестовые задания, встречи с приглашенными экспертами, спортивные мероприятия, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты, творческие встречи и панельные дискуссии.

Как сообщало ИА REGNUM, основная цель нацпроекта «Образование» — обеспечение возможностей для самореализации и развитие талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса. В рамках нацпроекта в России регулярно проводят профессиональные конкурсы, участие в которых даёт возможность каждому реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.