Донецк, 18 апреля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Ударный беспилотник украинских войск сбили в Киевском районе Донецка войска противовоздушной обороны. Об этом 18 апреля рассказал представитель силовых структур ДНР.

Mil.ru ЗРПК «Панцирь-С»

«В Киевском районе Донецка на улице Маршака сбит ударный беспилотник украинцев, начиненный большим количеством взрывчатки», — привёл его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в небе над Донецком сработала система ПВО, которая перехватила не менее четырёх целей. По информации силовых структур республики, взрывы прогремели в центральном Ворошиловском, а также в Калининском, Буденновском и Пролетарском районах города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 17 апреля написал, что украинские военные обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района с использованием беспилотника. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.