Организаторы «Бессмертного полка» сообщили, что в этом году проведут акцию в смешанном формате

Москва, , 11:33 — REGNUM В смешанном формате будет проходить акция «Бессмертный полк» в 2023 году, заявила 18 апреля депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).

Бессмертный полк Дарья Антонова © ИА REGNUM

Занко, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», рассказала, что форматы «Бессмертного полка» в этом году решено расширить.

В шествии можно будет принять участие «как онлайн, так и офлайн». По её словам, в этом случае в акции «Бессмертный полк» сможет участвовать гораздо больше людей.

«Чтобы как можно большее количество людей смогли найти именно тот формат, который им сейчас по душе, » — цитирует Занко ТАСС.

12 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из соображений безопасности шествие «Бессмертного полка», а также парад в День Победы и демонстрация 1 мая в этом году в регионе, а также в Севастополе проходить не будут.

Ранее решение не проводить в 2023 году парад Победы приняли власти Белгородской области.

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