Организаторы «Бессмертного полка» проведут акцию в смешанном формате
Организаторы «Бессмертного полка» в этом году проведут акцию в смешанном формате
Москва, 18 апреля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. В смешанном формате будет проходить акция «Бессмертный полк» в 2023 году, заявила 18 апреля депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).
Занко, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», рассказала, что форматы «Бессмертного полка» в этом году решено расширить.
В шествии можно будет принять участие «как онлайн, так и офлайн». По её словам, в этом случае в акции «Бессмертный полк» сможет участвовать гораздо больше людей.
«Чтобы как можно большее количество людей смогли найти именно тот формат, который им сейчас по душе», — цитирует Занко ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксёнов 12 апреля заявил, что из соображений безопасности шествие «Бессмертного полка», а также парад в День Победы и демонстрация 1 мая в этом году в регионе, а также в Севастополе проходить не будут.
Ранее решение не проводить в 2023 году парад Победы приняли власти Белгородской области.