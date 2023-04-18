Москва, 18 апреля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. В смешанном формате будет проходить акция «Бессмертный полк» в 2023 году, заявила 18 апреля депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

Занко, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», рассказала, что форматы «Бессмертного полка» в этом году решено расширить.

В шествии можно будет принять участие «как онлайн, так и офлайн». По её словам, в этом случае в акции «Бессмертный полк» сможет участвовать гораздо больше людей.

«Чтобы как можно большее количество людей смогли найти именно тот формат, который им сейчас по душе», — цитирует Занко ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксёнов 12 апреля заявил, что из соображений безопасности шествие «Бессмертного полка», а также парад в День Победы и демонстрация 1 мая в этом году в регионе, а также в Севастополе проходить не будут.

Ранее решение не проводить в 2023 году парад Победы приняли власти Белгородской области.