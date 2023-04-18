Берлин, 18 апреля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Государства «коллективного Запада», пытаясь создать мир неоколониального угнетения для сохранения своего статуса гегемонов, противостоят России и Китаю и во всё большей степени изолируют себя от мира, а страны глобального Юга выступают против такой политики. Такое мнение 18 апреля высказала депутат от фракции «Левые», член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен в своей статье для издания Jungle Welt.

Carsten Koall/Global Look Press Севим Дагделен

«В своём противостоянии с Россией и Китаем администрация [президента США Джо] Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса. Нынешним выражением этого стремления являются жёсткие требования США и их союзников к странам глобального Юга участвовать в экономической войне против России и поставлять оружие для опосредованной войны на Украине», — отметила она в своём материале.

Депутат бундестага отметила, что этим западные страны пытаются снова создать «квазиколониальную систему подчинения» для противодействия снижению влияния США, однако большинство государств глобального Юга и их жителей не хотят следовать курсом за США и НАТО.

Дагделен указала, что страны глобального Юга, которые составляют 87% населения планеты Земля, невзирая на давление со стороны Запада, отказываются от присоединения к санкциям против России и к опосредованному военному вмешательству Североатлантического альянса в конфликт на территории Украины.

При этом она уточнила, что также в мире наблюдается активный отказ от американского доллара, что наряду с развитием Бразилии, Индии и Китая и увеличением сотрудничества и интеграции глобального Юга, несмотря на противодействие НАТО, приближает мир к многополярной модели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель издания The National Interest Карлос Роа написал, что сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП по сути своей неверно и говорит о слепоте политиков и экспертов из западных стран. Эксперт уточнил, что эта фраза сформировала подход Запада к России, однако, по его мнению, от этого мема уже давно пора отказаться.