Донецк, 18 апреля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала 18 апреля над Донецком, сообщил ТАСС.

Mil.ru ПВО России

По информации силовых структур республики, взрывы прогремели в центральном Ворошиловском, а также в Калининском, Буденновском и Пролетарском районах Донецка. Уточняется, что система ПВО перехватила порядка четырех целей.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы Вооружённых сил России отразили 17 апреля две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на червонодибровском и ямполовском направлениях. Разведка обнаружила перемещение на технике группы десантно-штурмовой бригады ВСУ на ямполовском направлении. Российская авиация нанесла ракетный удар. Противник понёс потери как в живой силе, так и в технике.