Минобороны: войска группировки «Центр» отбили контратаки ВСУ на двух направлениях

Москва, , 06:22 — REGNUM Бойцы Вооружённых сил России отразили две контратаки ВСУ на червоно-дибровском и ямполовском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Военная техника ВС России (с) Министерство обороны РФ

На червоно-дибровском участке фронта разведка обнаружила перемещение на технике группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейская авиация нанесла ракетный удар. Противник понёс потери как в живой силе, так и в технике, сказал военный.

На ямполовском направлении взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ предпринял попытку вернуть себе утраченные позиции. В результате работы артиллерии противник понёс потери и был отброшен на занимаемые ранее позиции, добавил начальник пресс-центра.

На красно-лиманском направлении российские артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов ВСУ.

Также расчёт ПВО ликвидировал один беспилотник противника.

Как передавало ИА REGNUM, ночью 17 апреля на Белгородской ТЭС начался сильный пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стали атаки беспилотников ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную ликвидацию пожара.