Москва, 18 апреля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Воздушное патрулирование над нейтральными водами двух морей совершили экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота. Опубликованы кадры полёта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетоносец Ту-95МСМ

В Минобороны РФ сообщили, что два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей.

Экипажи самолётов в ходе проверки проведут воздушное патрулирование и других районов. Планируется дозаправка от самолёта-заправщика Ил-78 в воздухе.

Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота началась 14 апреля. В манёврах участвуют в том числе экипажи 89 самолётов и вертолётов. Сегодня, 18 апреля, начался завершающий этап учений.

О ходе проведения внезапной проверки президенту РФ Владимиру Путину 17 апреля доложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Глава государства положительно оценил ход учений и уровень, который показали экипажи кораблей, самолётов и вертолётов.