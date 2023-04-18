Вашингтон, 18 апреля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП по сути своей неверно и свидетельствует о слепоте политиков и экспертов из стран Запада. Такое мнение 18 апреля высказал обозреватель американского издания The National Interest Карлос Роа.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Во всем внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской», — написал он в своём материале.

Обозреватель уточнил, что такое заявление впервые было сделано сенатором США Линдси Грэмом ещё в 2014 году, и эта фраза должна была продемонстрировать слабость экономики России на фоне экономической мощи стран «коллективного Запада».

Также Роа указал, что эта фраза сформировала подход Запад к России, однако, по его мнению, от этого мема уже давно стоит отказаться.

При этом обозреватель задался вопросом, сумела ли бы экономика России выдержать давление санкций Запада в случае, если бы она была «столь мелкой и никчемной».

Роа отметил, что Россия и Италия близки друг к другу по номинальному объему ВВП, служащему с окончания Второй мировой войны «излюбленным мерилом» для оценки мощи и размера экономики государства. При этом он добавил, что французский экономист Жак Сапир указывал на ущербность этого подхода, так как ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) более близок к ФРГ, нежели к Италии.

«Разница самая принципиальная, и одно то, что так много людей повторяют сравнение России и Италии, как попугай, одновременно озадачивает и настораживает», — пояснил автор статьи, указав, что даже значение ВВП по ППС не выявляет «истинных масштабов экономической мощи России».

Он напомнил, что, как считает Сапир, на протяжении последних 50 лет в экономике Запада преобладает сектор услуг, теряющий своё значение в период конфликтов, когда на первое место выходит производство физических товаров. По этому показателю экономика России не только мощнее экономики ФРГ, но и в два раза превосходит экономику Франции. При этом Москва занимает лидирующие позиции в торговле энергоносителями и сырьём, что позволяет ей существенно влиять на мировые рынки и этом «не ускользнуло от внимания ряда стран глобального Юга».

В связи с этим Роа предложил признать, что страны Запада серьёзно недооценивают относительный размер и мощь своих экономических соперников, и в первую очередь — России.

«Политикам также следует пересмотреть свой нынешний подход к управлению государственной экономикой: санкции — отнюдь не панацея, особенно против страны с внушительной экономической мощью. Но прежде давайте поклянёмся никогда больше не повторять, что российская экономика «размером с итальянскую», — заключается в публикации.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля американское издание The American Thinker написало, что антироссийские санкции, введённые после начала ВС России спецоперации на Украине, являются самым грандиозным просчётом Запада в современной истории. По словам авторов материала Патрисии Адамс и Лоуренса Соломона, российская экономика продолжает функционировать, несмотря на санкции, в то время как у стран Запада на фоне этого возникло немало экономических проблем.