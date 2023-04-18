Москва, 18 апреля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд вынес 18 апреля приговор начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России полковнику Ивану Мертвищеву по делу о взятке и покушении на мошенничество.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Как сообщил «Коммерсантъ», первоначально офицера обвиняли в получении взятки стиральной машиной Bosch за отзыв положительного характера о работе военного комиссариата района Раменки в призывной период, однако затем дело было переквалифицировано на покушение на мошенничество.

Отмечается, что суд приговорил офицера к штрафу в размере 400 тысяч рублей и запрету занимать должности в государственных органах в течение двух лет. Обвиняемый признал свою вину и написал рапорт о направлении его в зону спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2022 года Мертвищев признал вину в получении взятки в виде стиральной машины. Взятку полковнику дал один из столичных военных комиссаров, который действовал в рамках оперативного эксперимента. В обмен на бытовую технику Мертвищев пообещал проявить к военкому «лояльное отношение во время служебной проверки, а также оказать общее покровительство».