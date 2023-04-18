Москва, 18 апреля, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Рабочие поездки президента России Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР не подготавливались заранее. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику, а также совещания в штабах «Днепр» и «Восток» заранее не готовились», — сказали в пресс-службе главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 апреля Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике и штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.

В ходе поездок президент заслушал доклады военных об обстановке на указанных направлениях, а также подарил военным в штабе «Восток» копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

ВС России продолжают спецоперацию на Украине, которая была начата 24 февраля 2022 года. Как неоднократно подчеркивали высокопоставленные официальные лица, Москва продолжит её до выполнения всех поставленных задач.