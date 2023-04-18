Пекин, 18 апреля, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек погибли в результате пожара на одном из промышленных объектов в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом сообщило 18 апреля Центральное телевидение Китая.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание произошло 17 апреля около 14:00 по пекинскому времени (09:00 мск) в уезде Уи, административно подчиняющемся городу Цзиньхуа. Пожар произошёл в одном из помещений на территории завода, расположенного в промышленной зоне.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные, медики и полиция. Властями организованы спасательные работы на объекте. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара площадью 600 кв. метров в кафе на Бережковской набережной в Москве.