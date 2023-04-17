Страсбург, Франция, 18 апреля, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Новый миграционный кризис наступает на Евросоюз, страны которого предпочитают не замечать признаков надвигающейся угрозы, заявил в интервью газете Bild Манфред Вебер — председатель Европейской народной партии (ЕНП), являющейся ведущей фракцией в Европарламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Политик отметил, что за первые три месяца 2023 года на территорию Италии прибыло на 300% больше беженцев, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. Он напомнил, что в связи с этим страна объявила чрезвычайное положение.

Вебер также указал на то, что другие страны ЕС игнорируют сложившуюся ситуацию. Парламентарий призвал европейские государства «не бросать Италию в одиночестве».

Кроме того, он предложил заключить с Тунисом миграционный пакт для контроля за перемещением беженцев. Вебер добавил, что 57% всех мигрантов, прибывающих в Италию, отправляются в Европу с тунисской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Манфред Вебер допустил, что для того, чтобы избежать нового миграционного кризиса, в Европе следует незамедлительно начать возводить заграждения и усиливать контроль на границах «как на море, так и на суше». Парламентарий также заявил о необходимости принять всерьёз этот «огромный вызов».