Москва, 18 апреля, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Цены на авиабилеты на направления внутри России в 2023 году могут вырасти на 15–30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения размеров субсидирования авиационной отрасли, сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик 17 апреля в ходе совещания по подготовке к новому туристическому сезону.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Кроме того, по словам замглавы ведомства, в рамках этой ситуации возможно сокращение количества полетов.

«В связи с этим мы ожидаем, что, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов», — сказал Чалик.

По его словам, это вызвано тем, что в 2023 году не согласовано выделение субсидий для представителей авиационной отрасли. Замминистра напомнил, что в 2022 году на указанные нужды выделялось 100 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Росавиация объявила о новом режиме работы российских авиакомпаний из-за перехода на летнее расписание. В рамках этой процедуры количество авиарейсов в стране должно увеличиться вдвое.