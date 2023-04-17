Артемовск, , 20:47 — REGNUM Российские подразделения нанесли мощнейший удар по позициям ВСУ в Артёмовске. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Город сотряс сильнейший взрыв, «гриб» виден даже в Константиновке», — говорится в сообщении.

Расстояние между Константиновкой и Артёмовском составляет 77 километров по прямой.

Артёмовск является одной из наиболее горячих точек специальной военной операции (СВО). Как заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, украинские войска несут чудовищные потери в Артёмовске и бросают тела убитых.

По мнению бойца 1-го армейского корпуса ДНР с позывным Мазур, контрнаступление необходимо Киеву, что поднять боевой дух ВСУ и «замести следы поражения». Он предположил, что оно может начаться практически сразу после признания потери Артёмовска. Мазур не исключил, что у ВСУ, вероятно, есть силы и средства для этого.