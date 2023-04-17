ДНР, 17 апреля, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Российские подразделения нанесли мощнейший удар по позициям ВСУ в Артёмовске. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Город сотряс сильнейший взрыв, «гриб» виден даже в Константиновке», — говорится в сообщении.

Расстояние между Константиновкой и Артёмовском составляет 77 километров по прямой.

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Артёмовск является одной из наиболее горячих точек специальной военной операции (СВО). Как заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, украинские войска несут чудовищные потери в Артёмовске и бросают тела убитых.

По мнению бойца 1-го армейского корпуса ДНР с позывным Мазур, контрнаступление необходимо Киеву, что поднять боевой дух ВСУ и «замести следы поражения». Он предположил, что оно может начаться практически сразу после признания потери Артёмовска. Мазур не исключил, что у ВСУ, вероятно, есть силы и средства для этого.