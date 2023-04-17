Кишинёв, 17 апреля, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Видеозапись заявления Минниханова опубликовал Telegram-канал «Gagauznews — Новости Гагаузии».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

Глава региона сообщил, что прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского для участия в конгрессе дружбы народов.

«К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну», — добавил Минниханов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что заявления представителей Североатлантического альянса (НАТО) о намерении углублять сотрудничество с Молдавией могут привести к тому, что страну превратят в полигон для противостояния с Россией.