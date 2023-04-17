Мелитополь, 17 апреля, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Трое мирных жителей получили ранения при обстреле Васильевки в Запорожской области, сообщили журналистам 17 апреля в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Васильевке.

«Сегодня около 18:10 по мск боевики ВСУ нанесли удары из РСЗО «Град» по городу Васильевке», — говорится в сообщении.

Власти города отметили, что ВСУ прицельно били по гражданской инфраструктуре. При обстреле пострадало также здание магазина.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 17 апреля обстреляли приграничное село Муром Шебекинского района Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате чего он полностью разрушен. В результате обстрела местные жители не пострадали.