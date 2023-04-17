Вашингтон, 17 апреля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Ресурсы Соединённых Штатов для военной помощи Украине не безграничны. Об этом 17 апреля заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Очевидно, что у нас есть экстраординарный объём денег, который Конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — сообщил он во время своего онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.

В ведомстве также отметили, что Америке понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что американские власти неправильно спланировали развитие системы вооружений и это стало заметно на фоне конфликта на Украине.

По словам офицера, особую опасность неправильное планирование представляет в условиях критической экономической обстановки в США, от которой зависит финансирование министерства обороны. По его мнению, нынешнее военное учреждение США остается трагически блестящей данью Второй мировой войне.

Как отметил Макгрегор, вопрос обороны в США превратился в коренной интерес конкретных элит, которые вложились в вооружение американских Вооружённых сил, при этом в стране наблюдается обесценивание угрозы.