Берлин, 17 апреля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. За введение санкций Евросоюза против российской гражданской ядерной энергетики выступили власти Германии. Об этом 17 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на немецкое минэкономики.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Правительство Германии обратилось к Европейской комиссии с просьбой включить гражданский ядерный сектор [в очередной набор ограничительных мер]. Это должно стать частью следующего пакета санкций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 апреля министры иностранных дел стран — членов «Большой семёрки» (G7) договорились о продолжении оказания поддержки Украине и сохранении антироссийских санкций. Также они договорились об укреплении сотрудничества в отношении уклонения от санкций и противодействия поставкам вооружений России третьими странами.

5 апреля вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о необходимости введения санкций Евросоюза против стран, которые получают уран из России. Он также назвал неприемлемым обход введённых в отношении России санкций благодаря содействию третьих стран.