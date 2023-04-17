Шебекинский район, Белгородская область, 17 апреля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное российское село Муром Шебекинского района Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале 17 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела села Муром Белгородской области

«Под обстрел ВСУ попало село Муром. Есть разрушения: один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате чего он полностью разрушен», — сообщил губернатор. По предварительным данным, ещё три частных домовладения получили различные повреждения.

По словам Гладкова, в результате обстрела ни один человек не пострадал, а глава округа Владимир Жданов в данный момент занимается решением вопроса о временном размещении пострадавшей семьи в безопасное место.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал о возгорании сенохранилища в посёлке Красное в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Также в понедельник, 17 апреля, ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По предварительным данным, в результате обстрелов никто не пострадал.