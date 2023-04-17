Гладков сообщил о возгорании сенохранилища в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Белгород, , 12:41 — REGNUM В результате обстрела посёлка Красное Шебекинского городского округа со стороны украинских войск загорелось сенохранилище. Об этом 17 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил глава региона, в ходе обстрела посёлка ВСУ, согласно предварительным данным, никто не пострадал.

«В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище», — написал он в своём сообщении и уточнил, что оперативные и аварийные службы устраняют последствия обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вячеслав Гладков подтвердил, что пожары, которые произошли на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе в ночь на 17 апреля, начались из-за действий украинских войск. Он добавил, что не может более подробно рассказать о произошедшем, так как об этом может стать известно противнику.

Утром 17 апреля глава Белгородской области сообщил, что два пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе были оперативно ликвидированы.