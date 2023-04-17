Москва, 17 апреля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Украинские военные могут начать наступление как минимум по четырём направлениям. Основным из них станет южное с целью захвата Крыма. Об этом 17 апреля заявил ветеран военной разведки, Герой России полковник Рустем Клупов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Основное, главное направление, конечно, будет на юг», ― подчеркнул в беседе с URA. RU Клупов.

По его словам, ВСУ смогут дойти в лучшем случае до Азовского моря, а на Крым «силёнок опять не останется».

Вторым по важности станет восточное направление. Здесь украинская армия может попытаться остановить продвижение российских войск, а для отвлечения внимания могут быть использованы Молдавия и Белоруссия, считает ветеран военной разведки.

Не исключено, по мнению Клупова, и наступление ВСУ в сторону Артёмовска (украинское название ― Бахмут). Эксперт полагает, что это может создать угрозу Луганску.

«Они даже могут попробовать вклиниться на территорию РФ для воздействия на общественное мнение. Но это совершенно бессмысленные действия, потому что глубины операции они не достигнут, особенно на российском направлении», — отметил ветеран разведки.

Наименее вероятным направлением для наступления Украины эксперт назвал западное, не исключив при этом наступление на Приднестровье.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно секретным документам Пентагона, просочившимся в Сеть, украинские военные планируют начать контрнаступление 30 апреля. На каком направлении линии фронта начнётся контрнаступательная операция ВСУ и какие населённые пункты украинские войска собираются взять под свой контроль, не уточняется.

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко считает, что российские Вооружённые силы должны быть готовы к отражению крупной атаки украинских военных к 25 апреля, поскольку уже на майские праздники ВСУ могут начать анонсированное ранее контрнаступление.