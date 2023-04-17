ДНР, 17 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки штурмовые отряды овладели ещё двумя кварталами в Артёмовске. У ВСУ отбиты кварталы в северо-западной и центральной частях города. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«На донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск», — сообщили в Минобороны», сказано в сообщении.

Отмечается, что поддержку действиям штурмовиков в этих районах, сковывая действия противника на флангах, оказали бойцы Воздушно-десантных войск, а также оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия «Южной» группировки войск.

Как сообщалось ранее, 14 апреля в районе Артёмовска продолжались ожесточённые бои. По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города».

Позже в Минобороны сообщили, что штурмовики за сутки 15 апреля освободили ещё два квартала в Артёмовске — в северо-западной и юго-восточной частях города.

По словам советника врио главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, ВСУ несут «чудовищные» потери в районе Артёмовска и уже давно не вывозят из города тела погибших.