Киев, 17 апреля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников извинился за сравнение потерь в конфликте на Украине с жертвами землетрясения в Турции. Об этом он написал 17 апреля в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Искренне извиняюсь перед всеми <…> кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon», — написал Резников.

По заявлению министра обороны, Украина сочувствует народу Турции, понимает, что такое хоронить тысячи людей.

«Благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку», — добавил Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью испанской газете министр, комментируя потери Украины, заверил, что «общее число потерь меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции». Отметим, что число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля в Турции и Сирии, превышает 50 тысяч человек. 17 апреля пользователи турецкого портала 23Derece резко осудили министра обороны Украины после сравнения потерь ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции, назвав украинского чиновника «тупицей». Некоторые интернет-пользователи задались вопросом, этично ли сравнивать мирных жителей, погибших в результате землетрясения, у которых не было возможности защититься от стихийного бедствия, с теми, кто воюет с помощью винтовок и танков.