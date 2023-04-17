СМИ: экс-кандидатку в депутаты Томенюк задержали при закладке наркотиков в центре Москвы

Москва, , 12:55 — REGNUM Бывшую кандидатку в муниципальные депутаты Марию Томенюк вместе с её приятельницей задержали сотрудники полиции в момент, когда женщины закапывали в землю на Садовом кольце в Москве пакет с наркотиками. Об этом 17 апреля сообщает Telegram-канал Shot.

Томенюк Мария Василевна

Отмечается, что полицейские обратили внимание на Томенюк с подругой на Земляном Валу, где они пытались спрятать в землю пакет с наркотическим веществом.

«Женщин доставили в отдел и отправили на медосвидетельствование на состояние наркотического опьянения. Что именно было в пакетике, выясняется», — говорится в сообщении.

36-летняя Томенюк баллотировалась в Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский в 2017 году и в Совет депутатов Печатников в 2022 году, однако проиграла на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля сотрудники Федеральной таможенной службы и управления ФСБ на Петербургу и Ленобласти обнаружили в тайнике грузовика 800 килограммов наркотиков. Стоимость партии наркотических веществ оценивается в 350 миллионов рублей.