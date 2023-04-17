ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ*, планировавшего теракты
Москва, 17 апреля 2023, 12:14 — REGNUM ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), который планировал теракты в Москве и в Новосибирске, сообщили 17 апреля в УФСБ.
«ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) гражданина Республики Таджикистан Назарова Т. М. 1989 года рождения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что названное лицо, являясь сторонником указанной террористической организации, создало её ячейку для совершения диверсий и терактов в Москве, Подмосковье и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые должны были быть взорваны в местах массового скопления людей, включая объекты РЖД.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта второй Западный окружной военный суд приговорил сторонника ИГ к 19 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в здании суда в Московской области. Суд установил, что мужчина, общаясь в социальных сетях с боевиками, прошёл дистанционное обучение по сборке самодельного взрывного устройства. После этого он приобрёл компоненты для изготовления взрывного устройства и планировал совершить теракт.